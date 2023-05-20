Не треба шукати собі суджену. Вона сама тебе знайде і переконає в тому, що суджена...: гуморні анекдоти

Наразі українці переживають досить складні часи, і в цей період головне не падати духом. Потрібно продовжувати веселитися, сміятися та бути у гарному настрої. А веселі анекдоти про представників сильної статі вам у цьому допоможуть.

Читайте смішні жарти про неодружених чоловіків, батьків, синів та бойфрендів, і підіймайте собі настрій! Можливо в якомусь жарті ви впізнаєте когось.

Чи варто пропонувати жінці руку і серце, щоб потім все життя чути: "Ти такий безсердечний!" і "Ти якийсь безрукий!"

Зустрічаються двоє друзів. — Слухай, я тут познайомився з дівчиною, яка, ставши моєю дружиною, обіцяє оточити мене ніжністю, ласкою та турботою. Що ти про це думаєш? — Я думаю про те, як ти виходитимеш з оточення.

- Ми посварилися з моєю дівчиною, і вона сказала що я правий. Що мені робити? - Терміново проси вибачення!

Батько — синові: - Одружишся і тоді зрозумієш, що таке справжнє щастя! - Так? - Так, але вже буде пізно.

Дружина вирішила присоромити мене перед своїми подругами і сказала їм, що я в ліжку не дуже. Вони з нею не погодились.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про весілля, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.