Не треба шукати собі суджену. Вона сама тебе знайде і переконає в тому, що суджена...: гуморні анекдоти
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Наразі українці переживають досить складні часи, і в цей період головне не падати духом. Потрібно продовжувати веселитися, сміятися та бути у гарному настрої. А веселі анекдоти про представників сильної статі вам у цьому допоможуть.
Читайте смішні жарти про неодружених чоловіків, батьків, синів та бойфрендів, і підіймайте собі настрій! Можливо в якомусь жарті ви впізнаєте когось.
Чи варто пропонувати жінці руку і серце, щоб потім все життя чути: "Ти такий безсердечний!" і "Ти якийсь безрукий!"
Зустрічаються двоє друзів.
— Слухай, я тут познайомився з дівчиною, яка, ставши моєю дружиною, обіцяє оточити мене ніжністю, ласкою та турботою. Що ти про це думаєш?
— Я думаю про те, як ти виходитимеш з оточення.
- Ми посварилися з моєю дівчиною, і вона сказала що я правий. Що мені робити?
- Терміново проси вибачення!
Батько — синові:
- Одружишся і тоді зрозумієш, що таке справжнє щастя!
- Так?
- Так, але вже буде пізно.
Дружина вирішила присоромити мене перед своїми подругами і сказала їм, що я в ліжку не дуже.
Вони з нею не погодились.
Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про весілля, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.