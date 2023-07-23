Вирушаючи на рибалку, зумій переконати дружину, що йдеш ловити рибу, а не русалку: нові смішні жарти

Пропонуємо вам усміхнутися жартам про рибалку та рибалок

Ми вирішили підійняти настрій усім своїм читачам за допомогою анекдотів та приколів про прості життєві дрібниці, які оточують нас повсюди. Цього літа ми не могли залишити без уваги один зі способів чоловічого відпочинку, і зібрали найсмішніші жарти та приколи на рибальську тематику.

"Телеграф" зробив добірку веселих анекдотів, які швидко піднімуть настрій всім українцям. Читаємо і сміємося!

Побачивши пост жінки "Я в прекрасному віці: і хочу, і можу, і знаю як", Микола більше не ходив з друзями на рибалку.

Пливе жаба, бачить — карась хлюпається. То одним боком викрутиться, то іншим, вистрибне, бульбашки пустить, коротше, ковбасить його на повну. Жаба: - Карась, ти що тут робиш? Карась: - Як що, рибалок чекаю! - Ти що, офонарів, жити набридло? - Та ні, просто ми з крокодилом на полюванні — я принада, а він в очереті заникався.

Чоловік приїжджає із риболовлі — повний рюкзак риби. Дружина у захваті: - Ось це улов! Чоловік, стомлено: - Так, блін, горілку вдома забув…

- Ой, Олю, біда… Мій на риболовлю пішов і трубку не бере! Мабуть, коханка є!? - От чому ти відразу про страшне? Може просто втопився!

Йдучи на рибалку, загубив сигарети. Довелося брати сигарети сина. За годину я спіймав: 6 дельфінів, 5 акул і одне Лохнеське чудовисько!

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про вихідні та відпочинок, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.