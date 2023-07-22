Найважче після відпустки – це перестати снідати пивом: смішні жарти про літній відпочинок

Можливо, багато хто в цих жартах впізнає самого себе.

Швидко до кінця наближається другий місяць літа, проте не варто сумувати, адже попереду ще серпень. Часто саме на цей місяць багато хто і планує свою відпустку. Якщо ви входите до їх числа, то 22 липня ідеальний день, щоб почати все планувати, адже цього дня відзначають День літнього відпочинку.

"Телеграф" представляємо до вашої уваги добірку жартів про відпустку та відпочивальників, які обов’язково піднімуть настрій усім без винятку.

Я зрозумів, що відпочинок у цьому турецькому готелі буде вдалим, коли побачив, що табло бару на пляжі не показує ні температури повітря чи води, ні час… Воно показує лише поточну дату…

— Ну як твоя відпустка? - Зашибісь! Я побував на дивані, купався у ванні та ходив на екскурсії місцевими супермаркетами.

- Підйом! Як відпустку зустрінеш, так її й проведеш! Ти ж не хочеш його тупо проспати? - Хочу!

— Сергію, давай відпустками поміняємось? - Тобто, ти з моєю дружиною поїдеш, а я з твоєю?

На роботі ми маємо строгий дрес-код. Єдине послаблення: якщо ти у відпустці, то на роботу можна йти у джинсах.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про шашлики на природі, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.