Щось мені на природу захотілося, подихати свіжим коньяком і шашликом: "пікнічні" анекдоти для посмішки

У нас досить багато рецептів шашликів та маринадів, які ми опублікували раніше, щоб задовольнити не лише потреби під час літніх свят, а й будь-яких інших урочистостей. Настав час подбати і про те, щоб вам було чим розважити компанію під час дружніх посиденьок на природі.

Оскільки з настанням літа активізувався і шашличний сезон, "Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час і посміхнутися жартам про пікніки на природі.

Незрозуміло, чому достатньо одного сірника, щоб спалити ліс, але доводиться витратити пів коробки, щоб розпалити невелике багаття.

Передбачливість по-українськи — це коли на шашлики беруть не лише звичайне вугілля, а й активоване.

Смажити шашлик — це суто чоловіча справа! А ось купити, обробити, замаринувати, нанизати м’ясо на шампури, купити чоловікові пиво, приготувати гарнір і подивитись, щоб шашлик не згорів — це можна вже довірити жінці.

- Ваш шашлик із баранини раніше гавкав чи нявкав? - Мій шашлик із баранини раніше ставив надто багато дурних запитань.

Моя дружина взагалі не вміє готувати. Коли ми їздимо на пікнік, я для мурах беру таблетки від шлунка.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про відпустку, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.