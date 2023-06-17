До відпустки залишилося… нуль нервів: гуморні анекдоти про відпочинок від роботи

Через війну в Україні останнім часом весь український гумор побудований на воєнній тематиці, проте ми пропонуємо вам на кілька хвилин повернутися у мирний час, і почитати гуморні анекдоти на "вічні теми".

"Телеграф" представляємо до вашої уваги добірку жартів про відпустку та відпочиваючих, які обов’язково піднімуть настрій усім без винятку. А може, багато хто в цих жартах впізнає самого себе.

У відпустку треба йти так, щоб ніхто не зрозумів, що без тебе можна обійтися, або так, щоб усі зрозуміли, що без тебе обійтися неможливо.

Я зрозумів, що відпочинок у цьому турецькому готелі буде вдалим, коли побачив, що табло бару на пляжі не показує ні температури повітря чи води, ні час… Воно показує лише поточну дату…

Відпочивати треба їхати в якусь "діру". Повертаєшся, дивишся — а вдома як добре…

Хлопець довго вирішує куди поїхати у відпустку: у Лас-Вегас чи Лос-Анджелес. Дзвонить у тур-бюро. Йому кажуть: - У Лас-Вегас квиток коштує 300 доларів. - А як щодо Лос-Анджелеса? - До речі, в Лос-Анджелес квиток коштує всього 99 доларів, але з пересадкою! - З пересадкою де? - У Лас-Вегасі.

Сидимо з дружиною і сперечаємося, де краще відпочивати: на Лазурному березі чи Мальдівах? Знайдено консенсус — їдемо до її мами на дачу, прополювати картоплю.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про маршрутки, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.