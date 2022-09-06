Планувати відпустку дуже легко: начальник каже — коли, а дружина — де: гуморні жарти для тих, хто мріє відпочити
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З самого початку російського вторгнення в мережі стало з’являтися багато дотепних анекдотів про смерть російських окупантів. Однак не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності. Наприклад, про відпустки.
У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про відпустку та відпочинок від роботи, які обов’язково піднімуть настрій усім без винятку. А можливо, багато хто в цих жартах побачить себе.
- Коханий, ніяк не можу вирішити: який купальник купити — відкритий чи закритий?
- Звичайно, закритий — тільки з дірочками для очей.
- Пане командире, мені у відпустку треба — дружина має народити.
Командир відпускає. За тиждень солдат повертається.
- Ну, хто народився — син чи донька?
- Через дев’ять місяців дізнаємося.
В санаторії:
- Дівчино, дозвольте з вами познайомитися!
- На одну ніч? Чи на дві?
- Що ви! Я ж джентльмен. До самого кінця відпустки!
Співробітники офісу сидять, працюють до 10 вечора, а одна мадам йде о 18.00, один день так, другий, третій. Кінець кінцем один співробітник запитує у начальника:
- Чому вона йде в 6, а ми до 10 сидимо?
- Так вона ж у відпустці!
Чоловік і дружина збираються у відпустку.
- Дітей відправимо до мами, — каже дружина, — собаку і папугу віддамо тьоті Соні, кішку візьме двірник.
Чоловік задумливо дивиться у вікно:
- Якщо у квартирі буде так тихо, навіщо взагалі кудись їхати?
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.