Рус

Планувати відпустку дуже легко: начальник каже — коли, а дружина — де: гуморні жарти для тих, хто мріє відпочити

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Планувати відпустку дуже легко: начальник каже — коли, а дружина — де: гуморні жарти для тих, хто мріє відпочити

Нехай ваш день буде наповнений лише позитивом з нашими свіжими жартами

З самого початку російського вторгнення в мережі стало з’являтися багато дотепних анекдотів про смерть російських окупантів. Однак не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності. Наприклад, про відпустки.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про відпустку та відпочинок від роботи, які обов’язково піднімуть настрій усім без винятку. А можливо, багато хто в цих жартах побачить себе.

- Коханий, ніяк не можу вирішити: який купальник купити — відкритий чи закритий?

- Звичайно, закритий — тільки з дірочками для очей.

анекдот про відпустку

- Пане командире, мені у відпустку треба — дружина має народити.

Командир відпускає. За тиждень солдат повертається.

- Ну, хто народився — син чи донька?

- Через дев’ять місяців дізнаємося.

анекдот про відпустку

В санаторії:

- Дівчино, дозвольте з вами познайомитися!

- На одну ніч? Чи на дві?

- Що ви! Я ж джентльмен. До самого кінця відпустки!

анекдот про відпустку

Співробітники офісу сидять, працюють до 10 вечора, а одна мадам йде о 18.00, один день так, другий, третій. Кінець кінцем один співробітник запитує у начальника:

- Чому вона йде в 6, а ми до 10 сидимо?

- Так вона ж у відпустці!

анекдот про відпустку

Чоловік і дружина збираються у відпустку.

- Дітей відправимо до мами, — каже дружина, — собаку і папугу віддамо тьоті Соні, кішку візьме двірник.

Чоловік задумливо дивиться у вікно:

- Якщо у квартирі буде так тихо, навіщо взагалі кудись їхати?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.

Теги:
#Відпустка #Жарти #Гумор #Анекдоти