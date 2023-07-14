Прикро, коли кетчуп до шашлику є, а шашлику до кетчупу немає: смішні жарти про смажене м’ясо

Ну дуже "смачні" жарти та приколи

У п’ятницю, 14 липня, відзначається неймовірно смачне свято, яке вам точно захочеться відзначити (якщо звичайно ви не вегетаріанець) — Всесвітній день шашлику або Всесвітній день смаженого м’яса. Щоб смачно відсвяткувати, ми раніше ділилися безліччю рецептів шашликів і маринадів, а тепер хочемо урізноманітнити "шоу програму".

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися жартам про пікніки, шашлики та шашличники. Читайте смішні анекдоти та жарти та підіймайте собі настрій. І обов’язково плануйте вилазку на пікнічок.

Коли ви стоїте біля мангала і кажете людині: "Переверни!", "Полів водою!", "Це не той відтінок, смажу ще!", "Колір повинен бути темнішим, ще темнішим!" — Ви артдиректор шашлику.

- Мамо, я сьогодні поїду на шашлики! - Я тебе нікуди не відпущу! Я знаю що ви там робитимете! Ви куритимете, питимете будь-що, спатимете з ким-небудь! — Мамо, заздрість — погане почуття.

Смажити шашлик — це суто чоловіча справа! А ось купити, обробити, замаринувати, нанизати м’ясо на шампури, купити чоловікові пиво, приготувати гарнір і подивитись, щоб шашлик не згорів — це можна вже довірити жінці.

Як ви думаєте — навіщо при смаженні шашлику махають опахалом над вугіллям? Думаєте, вугілля роздмухують? А ось і ні. Це щоб сусіди слиною давилися!

"Олег піде на шашлики" і "Порося Боря піде на шашлики". Подібні фрази, але які різні долі!

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про чоловіків та жінок, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.