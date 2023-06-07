Секрети смачного шашлику: прості хитрощі призведуть до вашого фурору

У цьому тонкому питанні важливо все!

Разом із дачним сезоном відкривається сезон шашликів. Що може бути смачніше за страву, приготовлену на вугіллі або грилі?

Щоб аромат сусідського шашлику не здавався апетитнішим і привабливішим, разом з Рixelinform поділимося порадами професіоналів. Спробуйте їх і ваше м’ясо буде ідеальним.

Виверт приготування смачного шашлику

Велику роль цьому питанні грає маринад. Найкраще дотримуватись класичного рецепту, для якого потрібно не так багато інгредієнтів. Вам знадобиться тільки цибуля, сіль і перець, за смаком та бажанням паприка, а також рослинна олія. Щоб страва вийшла ідеальною, потрібно маринувати м’ясо не менше 5-6 годин.

Зазвичай цибулю готують разом з м’ясом, але в цьому випадку вона горить і виходить несмачною. Її потрібно готувати окремо. Для ідеальної страви на 1 кг червоної цибулі візьміть 15 г солі, 10 г цукру, 40 г 9% оцту, петрушку, кріп і чорний перець на свій смак.

Велике значення також має заправлення. Ділимося рецептом найпростішого і оригінального соусу для шашлику: візьміть звичайну томатну пасту, додайте в неї дрібно нарізану цибулю, на смак цукор і сіль, кінзу і трохи горілки. Подавайте шашлик із такою заправкою – і ви не відіб’єтеся від компліментів.

Щоб шашлик не пригорав, рекомендується посипати вугілля шаром солі. Що стосується самого процесу підсмажування м’яса – це прийде з досвідом.

У такій тонкій справі, як приготування шашлику, важливий навіть посуд. Виявляється, матеріал каструлі також впливає смак м’яса при маринуванні.