А де такі квартири? У декларації Безуглої помітили цікаву деталь

Народна депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла, відома своїми скандальними заявами, задекларувала 483,7 тисячі гривень доходів. Також вона має 147 576 гривень на банківських рахунках у "Приватбанку" та 10 тисяч доларів готівкою.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі декларацій. Також Безугла вказала, що з грудня 2019 року володіє квартирою у Києві площею 75,1 кв. метрів та вартістю 164 тисячі гривень.

Крім того, вона зазначила, що з 1 лютого 2022 року орендує квартиру у Києві площею 44,8 кв. метрів. Водночас її вартість нардепка не вказала.

Єдиним джерелом доходів Безугла вказала зарплату в Верховній Раді. Згідно з декларацією, вона склала 483 724 гривень за 2022 рік.

Своєю чергою екснардеп Борислав Береза прокоментував декларацію нардепки. Зокрема, його зацікавила її квартира.

"Стало відомо, що з грудня 2019 року Безугла володіє квартирою в Києві площею 75,1 кв. м, яка коштує… 164 тис. грн. Мені дуже цікаво подивитися на квартиру в столиці, в якій вартість метру дорівнюється 2 183 гривні за метр", — написав він.

Нагадаємо, 10 грудня Національне агентство із запобігання корупції відкрило публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. З доходами осіб, уповноважених виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, можуть ознайомитися все охочі. Водночас у НАПК підкреслили, що доступу до деяких декларацій все одно не буде до закінчення війни.