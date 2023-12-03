Нардепка Безугла ніяк не заспокоїться: влаштувала "кастинг" на посаду головкома ЗСУ

Список "кандидатів" чималий

Народна депутатка фракції "Слуга Народу" Марʼяна Безугла, яка вирізнилась своїми викидами у бік головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, пішла далі. Нардепка вирішила влаштувати кастинг на його посаду.

На своїй сторінці у Facebook Безугла опублікувала опитування щодо того, кого бачать українці наступним головнокомандувачем. Список умовних кандидатів сформувався немаленький.

Серед варіантів — голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов, голова Генштабу ЗСУ часів Петра Порошенка Віктор Муженко, заступник Залужного Микола Балан, генерал-лейтенант Михайло Забродський, командувач Десантно-штурмовими військами Максим Миргородський, заступник Залужного Євген Мойсюк, командувач морськими силами України Олексій Неіжпапа, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала та якийсь умовний "бойовий командир знизу".

"Просто обговорення. Якщо є якась окрема думка, ідеї — пишіть в коментарях. Памʼятаємо про стриманість, але й недоторканних немає. Якщо можна Верховного Головнокомандувача розкладати на молекули, то пороздумувати, як вирватися з "глухого кута" і "міни там виявилися", отримати реальний план 2024, чому б ні", — пише вона.

Наразі "першість" у голосування Безуглої отримали Забродський, "бойовий командир знизу" та Буданов.

Скриншот опитування

Користувачі мережі відреагували на опитування негативно, як і на більшість закидів Марʼяни Безуглої у бік Залужного.

Раніше "Телеграф" писав, що блогер, військовий журналіст та військовослужбовець ЗСУ Серж Марко (Олександр Карпюк) відповів на "наїзд" Безуглої на Залужного.