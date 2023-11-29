Безугла знову "наїхала" на Залужного і чекає його відповіді

У мережі різко відреагували на слова нардепки

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла, яка останні часом активно критикує вище військове керівництво країни, зробила чергову заяву. Вона закликала головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного відповісти на її звинувачення.

Про це йдеться у повідомленні нардепки в Facebook. Вона дорікнула головкому за його статтю у журналі The Economist.

"І що у вас залишилось, Валерію Федоровичу? Замовні статті в The Economist через Фіалу, Мусгаєву, Дробовича, Давидюка і тд? Скільки їх вже? Це по-генеральські — мовчати в Україні і викидати іноземцям оце на світ? Може, вам є що сказати прямо?" – написала Безугла.

Вона також запитала у головкома, чому переводи між військовими частинами відбуваються місяцями. Крім того, її зацікавило питання, чому найспроможнішим бригадам "не дають нову техніку, а дають новеньким і не обстріляним".

"Чому все ще людина може опинитися на штурмі без підготовки, попри навіть прийнятий нами закон? Чому досі не вирішене питання ВЛК, хоча ми вже давно і по цьому прийняли закон? Це все Зеленський? Це вас, бідного, пресують? Це варте ще однієї статті в The Economist?" – зазначила нардепка.

Водночас Безугла підкреслила, що її хвилюють не "рейтинги" Залужного, а "військові шанси" України. "А якщо вас хвилюють рейтинги, то наші військові шанси зменшуються з кожним днем. Мовчите?", – написала вона.

Слід зазначити, що користувачі соцмережі у коментарях під цим постом розкритикували саму Безуглу. Деякі навіть висловили сумніви щодо її адекватності.

Також дописувачі зазначили, що діями нардепки повинні зацікавитися правоохоронні органи.

Нагадаємо, Мар’яна Безугла розповіла, хто з генералів за оборону якогось міста відповідав, а також про те, хто з генералів і в якому порядку підпорядковується Валерію Залужному.