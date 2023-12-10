В Україні відкрили публічний доступ до Реєстру декларацій: чиї доходи не покажуть

Низку декларацій буде вилучено з вільного доступу через війну в Україні

Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання Закону № 3384-ІХ, який прийняла Верховна Рада та підписав президента, повернула відкритий цілодобовий доступ до державного реєстру декларацій про доходи посадових осіб в Україні. Проте деяких декларацій у доступі все одно не буде до моменту, поки не скінчиться війна.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК. Також є опція вилучення декларацій з доступу за запитом або поданням від уповноваженого органу.

"Якщо ви не знайшли у Реєстрі декларацію певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу. Вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі", – сказано у повідомленні.

За заявою НАЗК, вилученню з Реєстру декларацій підлягають документи про доходи наступних осіб:

військовослужбовців (крім, зазначених у п.п. 1-4 ч. 7 ст. 45 Закону); поліцейських зі складу поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій у порядку, визначеному ст. 24 Закону України "Про Національну поліцію" (крім, зазначених у п.п. 1-5 ч. 7 ст. 45 Закону); осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або обіймають посади, перебування на яких пов’язане з державною таємницею у зв’язку з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, а також осіб, які претендують на зайняття таких посад, та осіб, які припинили діяльність; суб’єктів декларування, які для виконання службових повноважень на постійній основі перебувають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії; суб’єктів декларування, які перебувають на тимчасово окупованих територіях; суб’єктів декларування, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу в інших країнах; полонених, інтернованих; суб’єктів декларування, які внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаного з виконанням службових повноважень чи військової служби перебувають на лікуванні та/або реабілітації; суб’єктів декларування, які є членами сім’ї зазначених вище осіб.

В НАЗК додають, що вилучити можна також повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Документи, які подаються до НАЗК від людей з наведених вище категорій, приховуються автоматично.

"Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення чи скасування воєнного стану в Україні", – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада України в цілому підтримала законопроєкт №9269д про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб). Це була одна з вимог МВФ на шляху вступу України до ЄС.