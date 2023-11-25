Золоті зливки та мільйони євро та доларів у пакетах: депутата з Рівного підозрюють у незаконному збагаченні (фото, відео)

НАЗК вивчить спосіб життя депутата та його сім’ї

Державне бюро розслідувань викрило депутата рівненської облради, який за сумісництвом керував лісовою галуззю регіону, на володінні мільйонами доларів. Свій стан чоловік нажив незаконно.

У відомстві розкрили подробиці справи. Крім грошей, які підозрюваний зберігав у звичайних пакетах, у нього знайшли зливки золота та елітні авто.

Депутат до січня 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, але пізніше був призначений заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України".

Слідчі ДБР провели обшуки у будинку депутата, а також на робочих місцях його та його членів сім’ї. Вдалося знайти грошей на загальну суму понад 4 млн доларів, які депутат зберігав готівкою в різній валюті. Примітно, що гроші він зберігав у валізах, рюкзаках та навіть пакетах із магазинів.

Крім того, депутат володіє трьома елітними автомобілями: Audi Q8, Mercedes-Benz GLE 350Е і BMW X5. Також у нього знайшли:

коштовності та годинники, зокрема, елітної марки Рatek philippe;

золоті монети;

зливки золота;

зброя (два пістолети, автомат Калашнікова та 16 магазинами до нього з патронами).

На додаток до цього депутат має чотири земельні ділянки в Рівному, де будував котеджі. Зареєстровано їх на підставних осіб, яких той контролює.

Слідчі НАБУ повідомили депутату про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). До Національного агентства з питань запобігання корупції було направлено листа з проханням перевірити спосіб життя фігуранта та його родини.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у голови податкової служби у Полтавській області знайшли 6 млн гривень, які той отримав незаконним чином.