"Скромний" гараж Дубінського: які авто скандального нардепа потрапили під арешт

Крім автомобілів, арештували десятки квартир, земельні ділянки, гаражі та дорогі годинники

Суд арештував автопарк депутата Верховної Ради Дубінського, а також інші його активи — дорогі квартири в центрі столиці, земельні ділянки, гаражі тощо. Під арешт також потрапило майно його дружини та мами.

Інформація про це міститься в ухвалі Печерського суду Києва від 22 листопада. Розповідаємо про автопарк Дубінського детальніше.

В автопарку Дубінського десятки автівок

Арешт наклали у рамках кримінального провадження, яке відкрило проти народного обранця ДБР. Зазначається, що протягом кількох останніх років Дубінський та його родина стали власниками 17 автівок та нерухомості. Загалом суд арештував 15 автомобілів.

Ще у 2020 році журналісти Bihus.info написали розслідування про майно Дубінського. Коли його запитали про Maserati, яке записано на матір, він сказав, що "мама любить швидкість". Ця фраза спровокувала появу багатьох мемів у Мережі.

За рік з’явилася інформація про те, що Дубінський продає свій автопарк, і що навіть "майже повністю розпродав". Її підхопили українські ЗМІ. Зокрема, повідомляли про те, що на сайті Auto.ria нардеп продає свої Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G 55 AMG і Honda S2000. Достеменно не відомо, чи вдалось продати нардепу усі три автівки. Але одна з них точно арештована. Це Honda S2000. Це кабріолет японської марки з 2,2-літровим бензиновим двигуном потужністю у 237 кінських сил. Розганяється авто з нуля до сотні всього за 6,2 секунди, максимальна швидкість — 240 км/год.

Cadillac Escalade, ймовірно, нардеп таки продав. На ньому він їздив з січня 2020 року, коли купив його за суму в понад мільйон гривень.

Також суд арештував Mercedes-Benz G 55 AMG чорного кольору 2009 року випуску. Ринкова ціна на такий автомобіль зараз складає в середньому 40 тисяч доларів.

Серед переліку арештованих судом авто є дуже різні за вартістю та роками випуску. Найдорожчими є Maserati Coupe Cambiocorsa 2006 року випуску, а також Porsche Carrera 2006.

Maserati Coupe — це автомобіль італійського виробника Maserati, який випускався з 2001 по 2007 рік. Він становить собою купе класу Grand Tourer і займав позицію в лінійці Maserati нижче від моделі Maserati Spyder.

Однією з основних характеристик Maserati Coupe є його двигун. Автомобіль комплектується 4,2-літровим V8 двигуном, який може розвивати значну потужність.

Porsche 911 Carrera — спорткар, оснащений 3,6-ллітровим 6-циліндровим бензиновим двигуном на механіці або автоматі.

Є ще Mercedes W123 1981 року випуску, який нардеп свого часу називав улюбленим. Про нього Дубінський розповідав на власному ютуб-каналі, що зараз заблокований "через порушення правил спільноти".

У 2020 році нардеп заявляв у своїй декларації, що придбав у США BMW Alpina B7 2013 року випуску. В інтернеті таке вживане авто коштує понад 80 тисяч доларів. Проте серед переліку арештованих цього авто немає. Ймовірно, він уже його продав.

Перелік арештованих авто:

Volkswagen Golf 1990 року;

Mercedes CL 1996 року;

Mercedes-Benz C-Class 1997 року;

Mercedes-Benz S-Class 500 SE 1991 року;

Mercedes-Benz W124 1991 року;

Honda S2000 2009 року;

Mercedes-Benz E-Class 1982 року;

Mercedes-Benz GLK-Class 350 2009 року;

Maserati Coupe Cambiocorsa 2006 року;

Mercedes e55 amg 2003 року;

ЗАЗ VIDA 2014 року;

Toyota Land Cruiser 200 2013 року;

ЗАЗ 965А 1966 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у родини СБУшника, який учинив бійку через пісню Круга, чималий автопарк.