"Скромный" гараж Дубинского: какие авто скандального нардепа попали под арест

Кроме автомобилей, арестовали десятки квартир, земельные участки, гаражи и дорогие часы

Суд арестовал автопарк депутата Верховной Рады Дубинского, а также другие его активы — дорогие квартиры в центре столицы, земельные участки, гаражи. Под арест также попало имущество его жены и матери.

Информация об этом содержится в Постановлении Печерского суда Киева от 22 ноября. Рассказываем об автопарке Дубинского поподробнее.

В автопарке Дубинского десятки автомобилей

Арест наложили в рамках уголовного производства, открывшегося против народного избранника ДБР. Отмечается, что за последние несколько лет Дубинский и его семья стали владельцами 17 автомобилей и недвижимости. В общей сложности суд арестовал 15 автомобилей.

Еще в 2020 году журналисты Bihus.info написали расследование об имуществе Дубинского. Когда его спросили о Maserati, записанный на мать, он сказал, что "мама любит скорость". Эта фраза спровоцировала появление многих мемов в Сети.

Через год появилась информация о том, что Дубинский продает свой автопарк, и что даже "почти полностью распродал". Ее подхватили украинские СМИ. В частности, сообщалось о том, что на сайте Auto.ria нардеп продает свои Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G 55 AMG и Honda S2000. Доподлинно неизвестно, удалось ли продать нардепу все три автомобиля. Но один из них точно арестован. Это Honda S2000 — кабриолет японской марки с 2,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 237 лошадиных сил. Разгоняется авто с нуля до сотни всего за 6,2 секунды, максимальная скорость – 240 км/ч.

Cadillac Escalade, вероятно, нардеп таки продал. На нем он ездил с января 2020 года, когда купил его за сумму более миллиона гривен.

Суд также арестовал Mercedes-Benz G 55 AMG черного цвета 2009 года выпуска. Рыночная цена на такой автомобиль сейчас составляет в среднем 40 тысяч долларов.

Среди перечня арестованных судом авто очень разные по стоимости и годам выпуска. Самые дорогие из них — это Maserati Coupe Cambiocorsa 2006 года выпуска, а также Porsche Carrera 2006.

Maserati Coupe – это автомобиль итальянского производителя Maserati, выпускавшийся с 2001 по 2007 год. Он представляет собой купе класса Grand Tourer и занимал позицию в линейке Maserati ниже модели Maserati Spyder.

Одной из основных характеристик Maserati Coupe является его двигатель. Автомобиль комплектуется 4,2-литровым двигателем V8, который может развивать значительную мощность.

Porsche 911 Carrera – спорткар, оснащенный 3,6-литровым 6-цилиндровым бензиновым двигателем на механике или автомате.

Есть еще Mercedes W123 1981 выпуска, который нардеп в свое время называл любимым. О нем Дубинский рассказывал на собственном ютуб-канале, что сейчас заблокирован "из-за нарушения правил сообщества".

В 2020 году нардеп заявлял в своей декларации, что приобрел в США BMW Alpina B7 2013 года выпуска. В интернете такой подержанный автомобиль стоит более 80 тысяч долларов. Однако среди перечня арестованных этой модели нет. Вероятно, он ее уже продал.

Список арестованных авто:

Volkswagen Golf 1990 года;

Mercedes CL 1996 года;

Mercedes-Benz C-Class 1997 года;

Mercedes-Benz S-Class 500 SE 1991 года;

Mercedes-Benz W124 в 1991 года;

Honda S2000 в 2009 года;

Mercedes-Benz E-Class 1982 года;

Mercedes-Benz GLK-Class 350 2009 года;

Maserati Coupe Cambiocorsa 2006 года;

Mercedes e55 amg 2003 года;

ЗАЗ VIDA 2014 года;

Toyota Land Cruiser 200 2013 года;

ЗАЗ 965А 1966 года.

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