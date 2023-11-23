Суд арестовал имущество Дубинского: стало известно, сколько у нардепа было квартир и авто

Он и его родственники были владельцами более 20 квартир

Печерский суд Киева наложил арест на имущество народного депутата Александра Дубинского, подозреваемого в государственной измене. Кроме того, под арест попало имущество его матери и бывшей жены.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на решение суда, принятое в ноябре этого года. Отмечается, что арест наложен в рамках уголовного производства Государственного бюро расследований по вероятной легализации доходов, полученных преступным путем, а также уклонения от налогов.

Отмечается, что производство было начато на основании заявления Центра противодействия коррупции о том, что Дубинский и его близкие родственники в течение последних лет стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, двух домов и 70 соток земли на общую сумму около $2,5 млн. В ЦПК подчеркнули, что их официальные доходы не могли позволить им приобрести такое количество имущества.

По данным ЦПК, мать Дубинского за последние пять лет стала владелицей 19 объектов недвижимости общей стоимостью около $1 млн. Также ей принадлежат два автомобиля Mercedes-Benz, два автомобиля BMW, автомобиль Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa и ЗАЗ Vida.

Прокурор отметил, что общая стоимость имущества Дубинского, его матери и экс-жены составляет 57,9 млн грн. В то же время официальные доходы семьи за 2003-2022 годы составили 19,6 млн грн.

Кроме того, в 2015-2021 годах на счета матери (которая уже находилась на пенсии) было внесено наличными 7,3 млн грн. В то же время, ее официальные доходы за указанный период составили 2,8 млн грн. По данным следствия, это может свидетельствовать, что наличные деньги, которые мать использовала для приобретения недвижимости, вероятно, предоставил Дубинский.

Суд удовлетворил ходатайство и арестовал имущество Дубинского и его родственников. В частности, речь идет о 15 автомобилях, 22 квартирах и 8 участках.

Следует отметить, что в 2020 году журналисты Bihus.info писали о большом автопарке и недвижимости Дубинского. На вопрос о Maserati, записанном на его мать, нардеп заявил, что "мама любит скорость".

Напомним, первое дело Дубинского касается его выезда за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Во время поездки подруга нардепа "спалила" его общий с ней отдых в Барселоне. Второе дело против нардепа – об организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.

13 ноября ему было вручено еще одно подозрение, уже по делу о государственной измене. По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил россии.