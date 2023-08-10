Дубинский в суде объяснил, как выезжал из Украины (видео)

При этом нарпдеп пока отказался комментировать разницу во времени возращения

Народный депутат Александр Дубинский, которому 10 августа выбирают меру пресечения, объяснил, как выезжал из Украины.

Видео из зала суда снял корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

По его словам, разница во времени и пунктах пересечения границы Украины между ним и отцом связана с тем, что нардеп получил разрешение на выезд позже отца, а тот уже купил билеты.

"Когда отец должен был выехать за границу у него уже были приобретены билеты, было заказано пребывание в Австрии, то сложилась ситуация, когда МОЗ не предоставил мне письмо (разрешающее выезд в качестве сопровождающего — Ред). Мы (с представителем МОЗ — Ред.) решили, что я могу выехать позже своего отца на один день, чтобы не терять билеты и отель. Пунктами пересечения госграницы установлено, что, если лицо, которое сопровождается, уже находится за границей, то гражданин, сопровождающее это лицо, может выезжать…Я выехал утром на следующий день потому, что разрешение на выезд было предоставлено уже поздно вечером, когда его билеты уже бы были потеряны, а это не дешево сейчас выезжать за границу", — говорит Дубинский.

При этом нарпдеп пока отказался комментировать разницу во времени возращения.

Напомним, что дело Дубинского касается его за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Во время поездки пассия нардепа "спалила" его совместный с ней отдых в Барселоне. Следствие подозревает, что отец Дубинского сам ездил лечиться пока его сын катался по Европе, пользуясь для этого разрешением на выезд от МОЗ в качество сопровождающего. Сам же народный избранник свою вину он отрицает, а дело называет "политическим заказом".

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