Дубинскому выбирают меру пресечения: несколько нардепов вместо работы в Раде пошли с ним в суд (фото, видео)

Нардеп заявил, что настроение у него "самое интересное"

Народному депутату Александру Дубинскому, которому 9 августа объявили о подозрении, выбирают меру пресечения.

Фото в зале суда сделал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Хотя в Верховной Раде сегодня пленарный день, на заседании присутствуют несколько нардепов, среди них Артем Дмитрук (Слуга народа) и Александр Куницкий. Некоторые народные депутаты готовы взять Дубинского на поруки. Он утверждает, что настроение у него чудесное.

"Настроение самое интересное, потому что на фоне всего что происходит, придумать такое дело, это надо было постараться…", — сказал Дубинский, улыбаясь.

Делиться своими ожиданиями от сегодняшнего дня он не стал, предложив обсудить это после заседания.

Нардеп Куницкий не смог ответить, почему вместо работы в Раде он находится в суде и просто сбежал.

Напомним, нардепа Александра Дубинского подозревают во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение, хотя отец самостоятельно и выехал из страны и вернулся. Нардеп же выехал из Украины 27 июня, а вернулся 27 июля. За это время он успел дважды посетить Италию, побывать в Хорватии и Испании.

Ранее "Телеграф" писал, что пассия Дубинского "спалила" нардепа на отдыхе, который якобы выехал из Украины лечить отца.