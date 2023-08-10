Дубинському обирають запобіжний захід: кілька нардепів замість роботи в Раді пішли з ним до суду (фото, відео)

Нардеп заявив, що настрій у нього "найцікавіший"

Народному депутату Олександру Дубинському, якому 9 серпня оголосили про підозру, обирають запобіжний захід.

Фото у залі суду зробив кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Хоча у Верховній Раді сьогодні пленарний день, на засіданні присутні кілька нардепів, серед них Артем Дмитрук (Слуга народу) та Олександр Куницький. Деякі народні депутати готові взяти Дубинського на поруки. Він стверджує, що настрій у нього чудовий.

"Настрій найцікавіший, тому що на тлі всього, що відбувається, придумати таку справу, це треба було постаратися...", — сказав Дубинський, посміхаючись.

Ділитися своїми очікуваннями від сьогоднішнього дня він не став, запропонувавши обговорити це після засідання.

Нардеп Куницький не зміг відповісти, чому замість роботи у Раді він перебуває в суді і просто втік.

Нагадаємо, нардепа Олександра Дубинського підозрюють у внесенні посадовцем неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито під приводом супроводу батька на лікування, хоча батько самостійно і виїхав із країни і повернувся. Нардеп виїхав з України 27 червня, а повернувся 27 липня. За цей час він встиг двічі відвідати Італію, побувати у Хорватії та Іспанії.

Раніше "Телеграф" писав, що пасія Дубинського "спалила" нардепа на відпочинку, який нібито виїхав з України лікувати батька.