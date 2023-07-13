Відомий активіст звинуватив нардепа Дубинського у спробі захопити землю

Відомий український військовий та правозахисник Олег Симороз, який втратив ноги на війні, звинуватив нардепа Олександра Дубинського у спробі взяти під свій контроль Київську обласну лікарню №2, де функціонує центр реабілітації військових.

Про наміри депутата військовий повідомив у своєму відеозверненні у Facebook.

З його слів, землю медустанови нібито планують віддати під забудову.

Симороз зазначив, що Дубинському у вирішенні питання допомагає лояльний голова Київської обласної ради Ярослав Добрянський. Вони разом нібито усунули директора медустанови Ігоря Кучму – лікаря з 30-річним стажем, а на його місце призначили помічницю Дубинського, колишнього редактора "1+1" Марію Кисельову, яка є депутатом облради за списками "Слуги народу", але не має жодного досвіду роботи у медичній сфері.

Військовий стверджує, що у планах нового керівництва лікарні віддати під будівництво 5,5 га землі, що належить медустанові в історичному центрі столиці.

У зв’язку з цим активіст просить президента України Володимира Зеленського вжити відповідних заходів, щоб не допустити передачі землі.

"Я також закликаю Вас відновити законність і дати спокійно працювати професійному, порядному директору Київської обласної лікарні №2 Ігорю Кучмі, який прийшов на посаду, чесно вигравши конкурс, і який відкрив таке необхідне для поранених військовослужбовців реабілітаційне відділення у лікарні", — сказав він.

Нагадаємо, що у 2021 році Дубинський потрапив під санкції США.