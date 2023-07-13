Известный активист обвинил нардепа Дубинского в попытке захватить землю

Известный украинский военный и правозащитник Олег Симороз, потерявший ноги на войне, обвинил нардепа Александра Дубинского в попытке взять под свой контроль Киевскую областную больницу №2, в которой функционирует центр реабилитации военных.

О намерениях депутата военный сообщил в своем видеообращении в Facebook.

По его словам, землю медучреждения якобы планируют отдать под застройку.

Симороз отметил, что Дубинскому в решении вопроса помогает лояльный глава Киевского областного совета Ярослав Добрянский. Они вместе якобы устранили директора медучреждения Игоря Кучму – врача с 30-летним стажем, а на его место назначили помощницу Дубинского, бывшего редактора "1+1" Марию Киселеву, которая является депутатом облсовета по спискам "Слуги народа", но не имеет никакого опыта работы в медицинской сфере.

Военный утверждает, что в планах нового руководства больницы отдать под строительство 5,5 гектаров земли, принадлежащей медучреждению в историческом центре столицы.

В связи с этим активист просит президента Украины Владимира Зеленского принять соответствующие меры, чтобы не допустить передачи земли.

"Я также призываю Вас восстановить законность и дать спокойно работать профессиональному, порядочному директору Киевской областной больницы №2 Игорю Кучме, который пришел на должность, честно выиграв конкурс, и который открыл столь необходимое для тяжелораненых военнослужащих реабилитационное отделение в больнице", — сказал он.

Напомним, что в 2021 году Дубинский попал под санкции США.