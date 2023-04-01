Нардеп Дубинський використав трагедію в Бучі для піару, назвавши її "вітриною горя" — росЗМІ бадьоро підхопили

Заяви нардепа розлетілися по російським ЗМІ

Український народний депутат Олександр Дубинський, який перебуває в списку санкцій США, потрапив у новий скандал через свої висловлювання про Бучу та Ірпень.

Так у своєму Telegram-каналі нардеп назвав зруйновані росіянами міста Київської області "вітринами горя", які не відновлюють, щоб показати гарну картинку західним політикам.

За його словами, держава не доклала жодних зусиль для ремонту зруйнованих будинків, а якщо щось там і робиться, то зусиллями мерів та волонтерів.

"Виходять такі собі "потьомкінські села", тільки навпаки. Замість фейкового благоденства — фейкове співчуття та допомога", — написав він.

Примітно, що повідомлення швидко розтиражували російські ЗМІ.

На це звернув увагу український блогер Антон Швець, який поставив питання СБУ про те, чому Дубинський ще на волі.

"Чого ви чекаєте? Ви чекаєте, коли він стане на педаль і самопризначиться "головою" окупованої Мар’їнки? І потім його потрібно буде підривати?", — запитав він.

Також Швець звернувся до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука з питанням, чому Дубинський все ще є нардепом.

Як повідомлялося раніше, на початку серпня минулого року у ЗМІ з’явилася інформація, що Дубинський попався в Одесі на керуванні автомобілем у нетверезому стані.