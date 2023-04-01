Нардеп Дубинский использовал трагедию в Буче для пиара, назвав ее "витриной горя" — росСМИ бодро подхватили

Заявления нардепа разлетелись по российским СМИ

Украинский народный депутат Александр Дубинский, который находится в санкционном списке США, угодил в новый скандал из-за своих высказываний о Буче и Ирпене.

Так в своем Telegram-канале нардеп назвал разрушенные россиянами города Киевской области "витринами горя", которые намерено не восстанавливают, чтобы показать красивую картинку западным политикам.

По его словам, государство не приложило никаких усилий для ремонта разрушенных домов, а если что-то там и делается, то усилиями мэров и волонтеров.

"Получаются такие себе "потемкинские деревни", только наоборот. Вместо фейкового благоденствия — фейковое сочувствие и помощь", — написал он.

Примечательно, что его сообщение быстро растиражировали российские СМИ.

На это обратил внимание украинский блогер Антон Швец, который задал вопрос СБУ о том, почему Дубинский все еще на свободе.

"Чего вы ждете? Вы ждете, когда он станет на педаль и самоназначится "головой" оккупированной Марьинки? И потом его нужно будет взрывать?", — спросил он.

Также Швец обратился к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с вопросом, почему Дубинский все еще является нардепом.

Как сообщалось ранее, в начале августа прошлого года в СМИ появилась информация, что Дубинский попался в Одессе на вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.