В Раде новый скандал: нардеп Дубинский обвинил коллегу в воровстве

Скандал набирает обороты

Нардеп Александр Дубинский обвинил коллегу Ольгу Василевскую-Смаглюк в том, что та якобы украла его наушники прямо в стенах Верховной Рады.

Как он написал в своем Фейсбук, он оставил их на депутатском месте и отошел на перекур, а когда вернулся, то обнаружил пропажу. Не сумев найти наушники, он обратился в комендатуру, чтобы найти человека, который их взял.

"Как выясняется, мои наушники оказались у коллеги по парламенту, депутата "СН" Василевской-Смаглюк. Надеюсь по чистой случайности", — написал он.

Позже Василевская-Смаглюк в комментарии "Стране" объяснила, что Дубинский сидел не на своем месте, а на месте ее коллеги Владислава Бородина и посчитала, что они принадлежат ему.

"Чтобы Бородин не потерял дорогую вещь, я ее забрала из зала парламента, чтобы наушники никуда не пропали. А когда оказалось, что это не его наушники, я их передала Вячеславу Рублеву, потому что с Дубинским не общаюсь уже два года", — сказала она.

Также она добавила, что хотела бы, чтобы Дубинский сидел на своем месте, а не мешал людям работать.

Дубинского это объяснение не убедило и он после этого продолжил обвинять Василевскую-Смаглюк в воровстве.

"Скорее всего, это рефлекторная реакция на окружающую среду — когда вокруг тебя все воруют по-крупному, чтобы не выглядеть белой вороной в коллективе, приходится тащить все, что попадётся на глаза, пусть даже по-мелочам", — сказал он.

Вместе с тем он добавил, что не станет писать заявление в полицию, но ожидает, что коллега вернет наушники сама.

Как сообщалось ранее, в начале августа в СМИ появилась информация, что Дубинский попался в Одессе на вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.