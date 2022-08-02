Нардеп Дубинский попался на нетрезвом вождении в Одессе — СМИ

Нардеп свою причастность к инциденту не подтверждает

Представители патрульной полиции города Одесса составили административный протокол на народного депутата Александра Дубинского, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии.

Соответствующую информацию, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, сообщила "Страна". Согласно сведениям издания, патрульные остановили нардепа в понедельник, 1 августа, около 22 часов вечера на улице Генуэзской во время вождения автомобиля Toyota Land Cruiser.

Отмечается, что на момент общения со стражами порядка, Дубинский демонстрировал определенные признаки алкогольного опьянения, после чего ему было предложено пройти проверку на наличие спиртных веществ в крови с помощью "драгера", который в итоге показал положительный результат.

"При усмотрении состояния алкогольного опьянения в установленном законом порядке с помощью специального прибора алкотестера "Drager", был установлен результат – положительный: 0,36 промилле. Дубинского Александра Анатольевича составлен протокол серии ААД №098083 по ч. 1 ст. 130 КУоАП ", — говорится в тексте сообщения источника.

Стоит отметить, что нардеп Дубинский по просьбе издания прокомментировать указанный инцидент, заявил, что подтвердить эту информацию не может и отметил, что находится не в Одессе, а за рулем ездит довольно редко.

"Я просто за рулем не езжу, чаще всего", — сказал он.

Добавим, что официальные данные о происшествии ни на портале пресс-службы ГУНП в Одесской области, ни на странице патрульных в соцсети, также не указаны.

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