Одиозный нардеп вернулся в Украину впервые после начала вторжения - и снова уехал

Нардеп приехал в Украину впервые с начала большой войны

Народный депутат Сергей Левочкин, избранный от ОПЗЖ в Верховную Раду (запрещенная в Украине партия — Ред.), в июле посетил Украину впервые с начала полномасштабного вторжения российских войск, однако затем снова покинул страну.

Об этом сообщили журналисты программы "Схемы", передает сайт radiosvoboda. Левочкин пробыл в стране неделю и снова уехал.

Журналисты сообщили, что Левочкин до сих пор публично не осудил агрессию рф, а Украину он покинул еще 10 февраля. По информации СМИ, он проживает на вилле во Франции вместе с сестрой, нардепом Юлией Левочкиной. "Схемы" сообщили, что ​​6 июля Сергей вернулся в Украину на Land Rover и пересек границу в пункте пропуска "Краковец". Спустя неделю нардеп вместе со своими коллегами Григорием Суркисом и Александром Пузановым вновь покинул Украину.

Добавим, что согласно данным электронной системы поименного голосования Верховной Рады, депутаты Левочкин, Суркис и Пузанов посетили в Киеве пленарные заседания парламента 8 и 9 июля и даже участвовали в голосованиях.

Примечательно, что Левочкин был замечен в польском Лодзе 20 июля на матче киевского "Динамо" против "Фенербахче" (0:0) в Лиге чемпионов.

Напомним, суд в начале июня постановил, что все имущество партии "Оппозиционный блок" и ее организаций должно быть передано государству.