"Динамо" дало бой "Фенербахче" в Лиге чемпионов: видеообзор

"Бело-синие" провели первый официальный матч в 2022 году

В среду, 20 июля, киевское "Динамо" матчем с "Фенербахче" стартовало в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/23.

Встреча, проходившая в Лодзе (Польша) на стадионе "Мейски", завершилась со счетом 0:0. Ответный поединок состоится 27 июля в Стамбуле.

В первом тайме турки создали чуть больше моментов, чем украинцы, однако в воротах киевлян блестяще действовал Георгий Бущан, который сделал несколько эффектных сейвов. А вот во второй половине встречи "Бело-синие" значительно лучше смотрелись в атаке. Тем не менее ни киевляне, ни стамбульцы забить не сумели. Судьба путевки в 3-й раунд отбора ЛЧ решится в Стамбуле.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Динамо" и "Фенербахче" выступают во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Победитель 2-матчевой дуэли выйдет в 3-й квалификационный раунд ЛЧ, а проигравший опустится в Лигу Европы. К слову, уже известны потенциальные соперники команд. Победитель противостояния сыграет со "Штурмом" (Австрия). А неудачник 2-го раунда квалификации ЛЧ встретится с чешским "Словацко" в Лиге Европы.

Гимн Украины перед началом поединка:

Ранее сообщалось, что игрок "Динамо" выбросил флажки рф в мусорку на глазах россиян.

Напомним, бывший футболист "Бело-синих" погиб на фронте.