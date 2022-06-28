Футболист сборной Украины выбросил в мусор флаги рф на глазах россиян

Спортсмену никто и слова не сказал

Нападающий киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Владислав Ванат демонстративно выбросил флажки рф в мусорку в аэропорту Армении.

Об этом сообщил украинский комментатор Виктор Вацко на своем YouTube-канале.

Комментатор рассказал, что украинские футболисты возвращались домой после гостевого матча с Арменией (0:2 в пользу "Желто-синих"). В аэропорту Ванат заметил магазинчик, который торговал российской атрибутикой. Футболист скупил все российские флажки, а затем демонстративно выбросил их в мусор. Примечательно, что за этими действиями форварда "Динамо" наблюдали россияне, которые ожидали рейс на родину.

"После матча с Арменией наши парни возвращались домой. И так вышло, что наши ворота в аэропорту оказались по соседству с рейсами на Сочи и Москву. В зале ожидания сидели пассажиры. А у лаптеногих есть такая фишка, особенно у колхозных лаптеногих, что они одеваются в какую-то х**ню с символикой своей страны – футболки в цветах дешевой зубной пасты или двухголовой курицы.

Форвард "Динамо" Влад Ванат, насмотревшись на весь этот колорит, зашел в сувенирный магазин и скупил все флажки рф. Вышел с охапкой этих флажков, подошел к мусорнику и на глазах у пассажиров этих двух рейсов на Россию открыл мусорник и выбросил туда все эти флажки.

Как вы думаете, сколько граждан курятника сказали футболисту хотя бы слово?" — отметил Вацко.

Добавим, что во время игры украинцев с Арменией с трибун кричали: "россия".

Ранее сообщалось, что футболист сборной россии помогал украинским беженцам в Германии.

Напомним, Евгений Селезнев жестко раскритиковал россиян из-за войны в Украине.