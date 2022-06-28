"Карьера в россии закончена": футболист сборной рф помогал украинцам и развенчал миф путинской пропаганды

Вратарь выступает в чемпионате Германии

Российский вратарь немецкого "Байера" Андрей Лунев заявил, что помогает в Германии украинским беженцам, которые бежали в Европу после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Соответствующий комментарий футболиста доступен на российском сайте "Известия".

Кроме того, голкипер развенчал миф путинской пропаганды о русофобии в Европе. Вратарь отметил, что не сталкивался с таким явлением в Германии, а также добавил, что его семья помогала украинским беженцам с детьми.

"Если судить по себе и своей семье, то мы никакой русофобии на себе не ощущали. От слова "совсем". При этом я езжу по Германии на машине с российскими номерами, так что не заметить мое происхождение не могли.

А после всех событий там был большой приток машин с украинскими номерами. Много стало на площадках украинских детишек с мамами. И никаких проблем.

Мы с женой старались помогать приезжим. У нас у самих есть ребенок, и было тяжело смотреть, когда увидел, как живут дети украинских беженцев, приехавших в Германию. Не мог мимо этого пройти. Передавали для детей игрушки, памперсы, одежду. Не напрямую, а через человека из организации, которая занимается помощью и развозит вещи нуждающимся. В общем, помогали, как могли, – сказал вратарь "Байера".

В сети отметили, что теперь, похоже, в россии вратаря уже не ждут.

Добавим, что чаще всего российские спортсмены предпочитают не замечать войны в Украине и покорно молчат про это. Российский блогер Евгений Савин (КраСава) считает, что футболисты просто бояться говорить правду.

Ранее российская футболистка, выступающая в Испании, осудила путинское вторжение в Украину.