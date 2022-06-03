Футболист сборной россии расплакался из-за Украины

Российские футболисты боятся говорить публично о войне

Российский блогер Евгений Савин (КраСава) рассказал, как российские футболисты отреагировали на его ролик про войну в Украине. Лишь один игрок сборной рф публично отреагировал на военный конфликт в соседней стране.

Соответствующее интервью КраСавы доступно на novayagazeta.eu. Савин опубликовал видео на YouTube, свои комментарии в ролике оставили известные украинские футболисты Андрей Ярмоленко, Андрей Воронин, Виталий Миколенко, Александр Алиев, а также хорват Дарио Срна.

Евгений рассказал, что после выпуска видео ему часто звонили российские футболисты, а один из игроков сборной просто рыдал в трубку. Савин добавил, что многие футболисты и тренеры против войны в Украине, однако они "находятся в клетке" — связаны контрактом, деньгами, страхом, а потому не могут высказаться публично.

"Один из игроков сборной записал мне голосовое сообщение и просто плакал в трубку, говорил, что не знает, как дальше жить. Многие написали: прости нас за то, что мы молчим. Кто-то даже перепостил видео, например, Федя Смолов. Поэтому, конечно, обратная связь была. По ходу подготовки выпуска многие футболисты и тренеры из России говорили, что происходящее – это неправильно. Никому не нужны смерти невинных людей, детей, все это безумие. Но все также прекрасно понимают, что находятся в определенной системе. Находятся в клетке, они связаны контрактом, деньгами, страхом и всем на свете. И никто из них не решился сказать об этом публично", — рассказал блогер.

Добавим, что из-за своей позиции Савин был вынужден уехать из рф. Также он забирает с собой свою футбольную команду "Красава". Ожидается, что клуб россиянина, который выступал во Втором дивизион ФНЛ (третий по силе чемпионат в рф), заявится в низшую лигу чемпионата Кипра.

"Мы уезжаем из России, стопроцентно. Но уезжаем с высоко поднятой головой. Мы доиграем чемпионат, уедем, скорее всего, на Кипр", — заявил Евгений.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины расплакался, говоря о войне на родине.

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