Известный украинский футболист отдал свою футболку для помощи раненым детям: условия благотворительного розыгрыша

Больницы, которые вблизи передовой круглосуточно спасают маленьких украинцев, нуждаются в нашей помощи

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан присоединился к волонтерскому проекту для помощи детским клиникам, где лечат раненых украинских детей. Спортсмен призывает поддержать благотворительную инициативу и защитить наше будущее — всех детей Украины. Как сообщает "Телеграф", розыгрыш футболки с автографом Бущана проводится среди тех, кто приобщится к благотворительности. Аукцион продлится до 1 июня 2022 года.

Сбор средств проводится волонтерской инициативой активистки Тани Сохар при поддержке изданий "Телеграф" и OBOZREVATEL. Необходимо приобрести оборудование для больниц, в которых спасают раненых детей из горячих точек в восточных и южных регионах Украины.

Условия участия в розыгрыше футболки Бущана:

Сделать благотворительный платеж от 100 грн.

4731 2191 1435 7381 Сохар Таня

4441 1144 5841 4180 Монобанк Голубкова Анна

или Paypal : [email protected]

В комментариях платежа прописать ФИО и имейл (обязательно, иначе вас не смогут найти).

Сохранить квитанцию в качестве доказательства платежа.

Победитель будет выбран рандомно. Волонтеры готовы прислать футболку в любую точку мира.

Благотворительный проект начал работу с адресной помощи клинике "ОХМАТДИТ", где проходят лечение дети из всех регионов Украины. Впоследствии волонтеры поняли, что на востоке страны много детских больниц, тоже нуждающихся в помощи, ведь туда постоянно поступают маленькие пациенты из горячих точек. Как рассказывают организаторы волонтерской инициативы, они продолжают с большим удовольствием собирать средства на нужды "ОХМАТДИТА", но теперь расширяют деятельность и для помощи больницам, которые находятся ближе к передовой.

Волонтер Таня Сохар сообщила в Facebook, что уже поступил официальный запрос от Запорожской детской клиники на поставку аппаратуры, которая необходима для полноценной работы медучреждения. Врачи работают там день и ночь, спасая жизнь маленьких украинцев.

Кроме того, ожидаются официальные запросы от других больниц. Информация об их потребностях проверяется, ведь волонтеры работают только с верифицированными контактами и запросами.

Новый сбор средств объявлен на приобретение конкретного оборудования для детских больниц.

Скриншот

"Я защищаю ворота сборной Украины по футболу. Но сейчас в защите больше всего нуждается наше будущее – дети. К сожалению, среди них есть много раненых. Поэтому призываю поддержать инициативу моих друзей по сбору средств для приобретения специальной аппаратуры в детские больницы, куда привозят детей из горячих точек. А среди приобщившихся будет разыграна футболка с моим автографом", – обратился в видео вратарь "Динамо" Георгий Бущан.

Общий сбор средств на помощь больницам, в которых спасают раненых детей, продолжается. Все желающие могут направить свои взносы по этим реквизитам:

карта: 4731 2191 1435 7381

Paypal: [email protected]

Ранее благотворительный проект поддержала украинская певица Наталья Могилевская. Артистка призвала спасать детей Украины, ставших жертвами военных преступлений рф.

Призываем всех небезразличных присоединиться к проекту! Давайте спасем наших детей вместе, они — наше будущее!