Ярмоленко назвал единственного "достойного" россиянина

Российские футболисты массово попрятали голову в песок

Капитан сборной Украины и полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поблагодарил российского футболиста Федора Смолова за то, что тот выступил против войны в Украине.

Соответствующий комментарий Ярмоленко доступен на YouTube-канале КраСава.

Ярмоленко отметил, что он обращался ко всем футболистам сборной россии, чтобы они предприняли хоть что-то, однако ответ дал лишь один человек — форвард "Динамо" (Москва) и сборной рф Федор Смолов.

"Конкретно я обращался ко всем футболистам сборной России, чтобы как-то повлияли на что-то. Я знаю, как они относятся к Путину, все прекрасно знают, какой режим в стране. Никто не говорил, что нужно было как-то его обзывать или еще что-то. Просто высказать свое мнение и сказать: люди, остановите войну, что вы делаете! Никакого ответа я не услышал. Только Федя Смолов. Ему огромный респект и уважение. Мы с ним знакомы лично. Единственный человек, который что-то написал. Огромное спасибо ему за это!" — заявил Ярмоленко.

Напомним, Смолов еще в первые дни полномасштабного вторжения рф в Украину на своей странице в Instagram опубликовал черный квадрат, который сопроводил текстом "Нет войне!"

Ранее сообщалось, что украинские шахматистки-чемпионки угодили в скандал из-за своей позиции по российским спортсменам. Сестры Музычук не хотели, чтобы все российских шахматистов отстраняли от соревнований. Позднее они уточнили свою позицию.