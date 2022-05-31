Зинченко расплакался, говоря о войне перед матчем с Шотландией

Футболист понимает, чего хотят украинцы сейчас

Футболист сборной Украины Александр Зинченко перед важнейшей игрой отбора на ЧМ-2022 с Шотландией не сдержал эмоций.

Соответствующее видео появилось на странице УАФ в YouTube.

ШОТЛАНДИЯ — УКРАИНА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Защитник "Ман Сити" и сборной Украины поучаствовал в пресс-конференции, посвященной игре. На вопрос про возможный успех (выход на ЧМ) Зинченко заявил, что все украинцы хотят, чтобы война закончилась. В этот момент на лице игрока появились слезы.

"У каждого из украинцев есть главная мечта – остановить войну. Я разговаривал со многими людьми из разных стран. Я разговаривал с маленькими украинцами. Дети ничего не понимают, но говорят одно: "Я мечтаю о том, чтобы война кончилась". Но если говорить о футболе, то у нас тоже есть мечта поехать на чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в это непростое время. Потому что они этого заслуживают", — заявил Зинченко.

Напомним, матч Шотландия — Украина состоится в среду, 1 июня. Этот поединок можно будет посмотреть по ТВ, а букмекеры уже дали свой прогноз.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал странные ответы на пресс-конференции в Хорватии.