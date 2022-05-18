"Испанский стыд": тренер сборной Украины отправил футболистов "в кровати работать с женами" (видео)

В сети раскритиковали тренера национальной команды

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков "отметился" на пресс-конференции после матча с хорватской "Риекой" (1:1).

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Петраков объяснил "плохую картину" на поле усталостью игроков, которые прямо с дороги вышли на газон. А вот следующий вопрос журналиста про возможный уход Гармаша из команды Александр принял в штыки и устроил целое представление. Затем тренер пошутил, что футболистам нужно в ближайшее время "поработать с женами".

"Я дал футболистам два дня отдыха. Пусть в кроватях с женами поработают. Только, чтобы силы были", — заявил Петраков.

В сети некоторым пользователям не понравилось, как тренер общался с прессой. Были и те, кто призвал уволить Петракова.

В сети отреагировали на пресс-конференцию Александра Петракова 18 мая

Ранее сообщалось, что на первом сборе Украина 17 мая победила итальянский "Эмполи" (1:3), а 12 мая "Желто-синие" оказались сильнее за немецкую "Боруссию" М (1:2).

Напомним, первый гол национальной команды в 2022 году забил вингер "Шахтера" Михаил Мудрик.