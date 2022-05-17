"Как Байрактар по российскому танку": точный выстрел новичка принес Украине победу над "Эмполи" (видео)

"Желто-синие" победили итальянскую команду

Во вторник, 17 мая, сборная Украины в рамках контрольного поединка обыграла итальянский "Эмполи". Встреча, которая проходила на стадионе "Карло Кастеллани", завершилась убедительной победой "Желто-синих" со счетом 3:1.

В первом тайме украинцы играли довольно нервно в обороне, однако это не помешало нашей команде открыть счет. На 26-й минуте Роман Яремчук ударом в ближний угол заставил вратаря хозяев капитулировать. А под занавес первой половины встречи ошибка оборонцев "Желто-синих" привела к голу Андреа ла Мантиа. Во втором тайме Александр Караваев красивой "подсечкой" вывел гостей вперед, а эффектную точку в игре бильярдным ударом поставил новичок национальной команды Александр Пихаленок.

Комментатор матча Виктор Вацко отметил гол Пихаленка: "В мирное время я бы сказал, что это был бильярдный по точности удар. А в военное — как "Байрактар" по российскому танку".

Полный видеообзор встречи:

Напомним, в первом матче майского сбора сборная Украины минимально победила "Боруссию" М (2:1).

Отметим, подопечные Александра Петракова ведут подготовку к решающим играм отбора на ЧМ-2022. Уже 1 июня сборная Украины сыграет в полуфинале европейской квалификации с Шотландией. В случае победы "Желто-синие" выйдут в финал отбора, где соперника ожидает Уэльс. Победитель поединка с валлийцами выйдет на Мундиаль. На ЧМ-2022 уже известны потенциальные соперники украинцев, однако для начала нашей команде надо пройти квалификацию. Мундиаль в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.