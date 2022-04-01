Результаты жеребьевки ЧМ-2022 по футболу: с кем может сыграть Украина

В Дохе прошла жеребьевка основного раунда ЧМ-2022.

В пятницу, 1 апреля, в столице Катара Дохе, где недавно на Конгрессе ФИФА решили пойти навстречу россии, состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата мира по футболу-2022.

Своих потенциальных соперников по группе узнала и сборная Украины, которая все еще может попасть на Мундиаль в случае победы в двух стыковых матчах. Если Украина попадет на ЧМ в Катаре, то сыграет в группе B вместе с Англией, США и Ираном.

По итогам жеребьевки 32 участника были распределены на 8 групп по 4 команды. Согласно правилам в одну группу не могли попасть больше двух команд из Европы (УЕФА).

Результаты жеребьевки

Группа А — Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор.

Группа B — Англия, США, Иран, Украина — Шотландия/Уэльс.

Группа C — Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия.

Группа D — Франция, Дания, Тунис, Перу/Австралия — ОАЭ.

Группа E — Испания, Германия, Япония, Коста-Рика – Новая Зеландия.

Группа F — Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада.

Группа G — Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун.

Группа H — Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.

Украина, Шотландия и Уэльс, которым еще предстоит разыграть последнюю путевку на ЧМ-2022 от Европы, были посеяны в 4-ю корзину. Также на ЧМ поедут победитель дуэли Перу/ Австралия — ОАЭ, а также победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия.

Напомним, в июне 2022 года сборная Украины должна провести полуфинал плей-офф квалификации на ЧМ-2022 с Шотландией. В случае успеха "Желто-синие" сыграют с Уэльсом за место на Мундиале, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее сборная россии была отстранена от квалификации на ЧМ-2022. Более того, команды и клубы из рф не могут участвовать в международных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.

Напомним, "Шахтер" официально отправил своего игрока в аренду в "Реал".