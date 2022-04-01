Результаты жеребьевки ЧМ-2022 по футболу: с кем может сыграть Украина
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 27
В Дохе прошла жеребьевка основного раунда ЧМ-2022.
В пятницу, 1 апреля, в столице Катара Дохе, где недавно на Конгрессе ФИФА решили пойти навстречу россии, состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата мира по футболу-2022.
Своих потенциальных соперников по группе узнала и сборная Украины, которая все еще может попасть на Мундиаль в случае победы в двух стыковых матчах. Если Украина попадет на ЧМ в Катаре, то сыграет в группе B вместе с Англией, США и Ираном.
По итогам жеребьевки 32 участника были распределены на 8 групп по 4 команды. Согласно правилам в одну группу не могли попасть больше двух команд из Европы (УЕФА).
Результаты жеребьевки
Группа А — Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор.
Группа B — Англия, США, Иран, Украина — Шотландия/Уэльс.
Группа C — Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия.
Группа D — Франция, Дания, Тунис, Перу/Австралия — ОАЭ.
Группа E — Испания, Германия, Япония, Коста-Рика – Новая Зеландия.
Группа F — Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада.
Группа G — Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун.
Группа H — Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.
Украина, Шотландия и Уэльс, которым еще предстоит разыграть последнюю путевку на ЧМ-2022 от Европы, были посеяны в 4-ю корзину. Также на ЧМ поедут победитель дуэли Перу/ Австралия — ОАЭ, а также победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия.
Напомним, в июне 2022 года сборная Украины должна провести полуфинал плей-офф квалификации на ЧМ-2022 с Шотландией. В случае успеха "Желто-синие" сыграют с Уэльсом за место на Мундиале, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Ранее сборная россии была отстранена от квалификации на ЧМ-2022. Более того, команды и клубы из рф не могут участвовать в международных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.
Напомним, "Шахтер" официально отправил своего игрока в аренду в "Реал".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-