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Результати жеребкування ЧС-2022 з футболу: з ким може зіграти Україна

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Жеребкування ЧС-2022 Новина оновлена 01 квітня 2022, 20:22
Жеребкування ЧС-2022

У Досі пройшло жеребкування основного раунду ЧС-2022.

У п’ятницю, 1 квітня, у столиці Катару Досі, де нещодавно на Конгресі ФІФА вирішили піти назустріч росії, відбулося жеребкування фінального раунду чемпіонату світу з футболу-2022.

Своїх потенційних суперників у групі дізналася і збірна України, яка все ще може потрапити на Мундіаль у разі перемоги у двох стикових матчах. Якщо Україна потрапить на ЧС у Катарі, то зіграє у групі B разом з Англією, США та Іраном.

За підсумками жеребкування 32 учасники були розподілені на 8 груп по 4 команди. Згідно з правилами, в одну групу не могли потрапити більше двох команд з Європи (УЄФА).

Результати жеребкування

Група А — Катар, Нідерланди, Сенегал, Еквадор.

Група B — Англія, США, Іран, Україна — Шотландія/Уельс.

Група C — Аргентина, Мексика, Польща, Саудівська Аравія.

Група D — Франція, Данія, Туніс, Перу/Австралія — ​​ОАЕ.

Група E — Іспанія, Німеччина, Японія, Коста-Рика – Нова Зеландія.

Група F — Бельгія, Хорватія, Марокко, Канада.

Група G — Бразилія, Швейцарія, Сербія, Камерун.

Група H — Португалія, Уругвай, Південна Корея, Гана.

Україна, Шотландія та Уельс, які ще мають розіграти останню путівку на ЧС-2022 від Європи, були посіяні в 4-й кошик. Також на ЧС поїдуть переможець дуелі Перу/Австралія — ОАЕ, а також переможець пари Коста-Рика — Нова Зеландія.

Нагадаємо, у червні 2022 року збірна України має провести півфінал плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 із Шотландією. У разі успіху "Жовто-сині" зіграють з Уельсом за місце на Мундіалі, який пройде в Катарі з 21 листопада по 18 грудня.

Раніше збірна росії була відсторонена від кваліфікації на ЧС-2022. Більше того, команди та клуби з рф не можуть брати участь у міжнародних змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА.

Нагадаємо, "Шахтар" офіційно відправив свого гравця в оренду в "Реал".

Теги:
#Футбол #Збірна України #Катар #ЧС-2022
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