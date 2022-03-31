Рус

ФІФА пішла назустріч росії: підсумки Конгресу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
427
ФІФА Новина оновлена 31 березня 2022, 16:21
ФІФА

ФІФА зробила російську мову офіційною.

У четвер, 31 березня, на 36-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну на Конгресі Міжнародної федерації футболу (ФІФА) у Досі не розглядали варіант з виключеннями росії зі світового футболу.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

На минулому Конгресі ФІФА в Катарі не було порушено питання про виключення, усунення або зупинення членства російського футбольного союзу (РФС) в організації. Примітно, що постраждали інші федерації. ФІФА оголосила про припинення членства трьох національних федерацій: Пакистану, Зімбабве та Кенії.

Додамо, що на Конгресі федерації було прийнято рішення про те, що російська мова стала однією з офіційних мов ФІФА. Раніше Статут організації передбачав використання чотирьох офіційних мов у документації та спілкуванні з асоціаціями. Ними є англійська, іспанська, французька та німецька.

Раніше повідомлялося, що 1 квітня відбудеться жеребкування фінального раунду чемпіонату світу з футболу-2022. В Україні її можна буде переглянути по ТБ.

Теги:
#Росія #ФІФА #Війна з Росією
путін знову намагається змусити Захід платити за газ в рублях
Новини Росії
путін знову пішов на газовий шантаж Заходу - в Україні назвали його провальним
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
путін знову намагається змусити Захід платити за газ в рублях
путін знову пішов на газовий шантаж Заходу - в Україні назвали його провальним
Дата публікації
Категорія
Бої за Україну
Свіжа карта боїв: окупанти нарощують сили на сході України, продовжується штурм Маріуполя
Дата публікації
Категорія
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган обіцяє швидку зустріч Зеленського та путіна
Дата публікації
Категорія
Окупанти залишили чимало металобрухту українцям
Росіяни розбиті: українські десантники звільнили кілька сіл у Запорізькій області
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 31 березня
Війна — день 36: росія продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці, але не припиняє обстрілювати міста України