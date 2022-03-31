ФІФА пішла назустріч росії: підсумки Конгресу

ФІФА зробила російську мову офіційною.

У четвер, 31 березня, на 36-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну на Конгресі Міжнародної федерації футболу (ФІФА) у Досі не розглядали варіант з виключеннями росії зі світового футболу.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

На минулому Конгресі ФІФА в Катарі не було порушено питання про виключення, усунення або зупинення членства російського футбольного союзу (РФС) в організації. Примітно, що постраждали інші федерації. ФІФА оголосила про припинення членства трьох національних федерацій: Пакистану, Зімбабве та Кенії.

Додамо, що на Конгресі федерації було прийнято рішення про те, що російська мова стала однією з офіційних мов ФІФА. Раніше Статут організації передбачав використання чотирьох офіційних мов у документації та спілкуванні з асоціаціями. Ними є англійська, іспанська, французька та німецька.

Раніше повідомлялося, що 1 квітня відбудеться жеребкування фінального раунду чемпіонату світу з футболу-2022. В Україні її можна буде переглянути по ТБ.