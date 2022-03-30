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Онлайн-трансляція жеребкування чемпіонату світу з футболу-2022

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Офіційний м’яч ЧС-2022 у Катарі. Новина оновлена 30 березня 2022, 22:00
Офіційний м’яч ЧС-2022 у Катарі.

Все вирішиться у Досі.

У п’ятницю, 1 квітня, у столиці Катару Досі пройде церемонія жеребкування фінального раунду чемпіонату світу з футболу-2022.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію заходу, який розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Перед жеребкуванням 32 команди будуть розподілені на 4 кошики згідно з рейтингом ФІФА. Примітно, що до 1 квітня буде відоме лише імена 29 учасників Мундіалю в Катарі, ще троє щасливчиків, визначаться у фінальних стадіях відбору.

Учасники ЧС-2022
Учасники ЧС-2022

Нагадаємо, збірна України мала зіграти півфінальний матч європейської кваліфікації проти Шотландії наприкінці березня, проте через вторгнення рф в Україну ФІФА перенесла гру на наступну міжнародну паузу. Якщо Україна пройде Шотландію, то у фіналі відбору "Жовто-синіх" чекає гра з Уельсом. Ігри із британцями будуть гостьовими для нашої команди.

Нагадаємо, збірну росії викинули з відбору на ЧС-2022, хоча вона й потрапила до півфінального раунду кваліфікації. Польща пройшла команду росії завдяки технічній перемозі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де переглянути жеребкування фінального раунду ЧС-2022 онлайн.

Теги:
#Футбол #Збірна України #ЧС-2022
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