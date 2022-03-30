Онлайн-трансляція жеребкування чемпіонату світу з футболу-2022
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 120
Все вирішиться у Досі.
У п’ятницю, 1 квітня, у столиці Катару Досі пройде церемонія жеребкування фінального раунду чемпіонату світу з футболу-2022.
"Телеграф" проведе текстову трансляцію заходу, який розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Перед жеребкуванням 32 команди будуть розподілені на 4 кошики згідно з рейтингом ФІФА. Примітно, що до 1 квітня буде відоме лише імена 29 учасників Мундіалю в Катарі, ще троє щасливчиків, визначаться у фінальних стадіях відбору.
Нагадаємо, збірна України мала зіграти півфінальний матч європейської кваліфікації проти Шотландії наприкінці березня, проте через вторгнення рф в Україну ФІФА перенесла гру на наступну міжнародну паузу. Якщо Україна пройде Шотландію, то у фіналі відбору "Жовто-синіх" чекає гра з Уельсом. Ігри із британцями будуть гостьовими для нашої команди.
Нагадаємо, збірну росії викинули з відбору на ЧС-2022, хоча вона й потрапила до півфінального раунду кваліфікації. Польща пройшла команду росії завдяки технічній перемозі.
Раніше "Телеграф" повідомляв, де переглянути жеребкування фінального раунду ЧС-2022 онлайн.
- Дата публікації
-
- Категорія
-