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Онлайн-трансляция жеребьевки чемпионата мира по футболу-2022

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Официальный мяч ЧМ-2022 в Катаре Новость обновлена 30 марта 2022, 22:00
Официальный мяч ЧМ-2022 в Катаре

Все решится в Дохе.

В пятницу, 1 апреля, в столице Катара Дохе пройдет церемония жеребьевки финального раунда чемпионата мира по футболу-2022.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию мероприятия, которое начнется в 19:00 по киевскому времени.

Перед жеребьевкой 32 команды будут распределены на 4 корзины согласно рейтингу ФИФА. Примечательно, что к 1 апрелю будет известно лишь имена 29 участников Мундиаля в Катаре, еще трое счастливчиков, определятся в финальных стадиях отбора.

Участники ЧМ-2022
Участники ЧМ-2022

Напомним, сборная Украины должна была сыграть полуфинальный матч европейской квалификации против Шотландии в конце марта, однако из-за вторжения рф в Украину ФИФА перенесла игру на следующую международную паузу. Если Украина пройдет Шотландию, то в финале отбора "Желто-синих" ожидает игра с Уэльсом. Игры с британцами станут гостевыми для нашей команды.

Напомним, сборную россии выбросили из отбора на ЧМ-2022, хотя она и попала в полуфинальный раунд квалификации. Польша прошла команду рф благодаря технической победе.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть жеребьевку финального раунда ЧМ-2022 онлайн.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #ЧМ-2022
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