Где и когда смотреть жеребьевку Чемпионата мира-2022 по футболу

Будут сформированы 8 групп по 4 команды.

В пятницу, 1 апреля, в Дохе (Катар) пройдет жеребьевка чемпионата мира по футболу, который состоится в ноябре/декабре 2022 года.

В прямом эфире в Украине церемонию покажет телеканал "Футбол 1".

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЧМ-2022

В ходе церемонии, которая начнется в 19:00 по киевскому времени, 32 сборные будут разбиты на 8 групп по 4 команды. Примечательно, что в процедуре будут участвовать лишь 29 участников, ведь три счастливчика еще не отобрались на Мундиаль. Две путевки будут разыграны в межконтинентальных плей-офф, а еще одна — по итогам европейского отбора, где участвует Украина, матчи которой были перенесены на другое международное окно из-за полномасштабного вторжения рф в нашу страну. К слову, россию выкинули из отбора, и Польша сразу оказалась в финале квалификации, успешно преодолев ее.

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Сборной Украины для преодоления квалификации необходимо пройти Шотландию, а затем Уэльс. Оба матча "Желто-синие" должны провести в гостях. К слову, некоторые футбольные ассоциации предлагают сделать дополнительную путевку на ЧМ-2022 для Украины, однако этот вариант маловероятен.

Состав участников ЧМ-2022

Состав корзин сформируют до жеребьевки согласно рейтингу сборных ФИФА, при этом страна-хозяйка Мундиаля, Катар, будет посеян в первую корзину.

Ранее сообщалось, что в Британии предложили отдать Евро Украине.