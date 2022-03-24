Джонсон высмеял заявку россии на проведение Евро и предложил отдать турнир Украине

В Британии высмеяли заявку рф на проведение чемпионата Европы по футболу.

В четверг, 24 марта, на 29-й день полномасштабного вторжения рф в Украину премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за проведение футбольного Евро-2028 в Украине.

Комментарий премьера приводит theguardian.

Джонсон высмеял заявку россиян, которые будучи агрессорами надеются получить крупный спортивный турнир. Премьер отметил, что Евро-2028 должна принять Украина.

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"Одна лишь мысль о том, что россия хочет провести у себя какое-либо спортивное или культурное мероприятие, выходит за рамки сатиры. Я не могу поверить в то, что кто-то серьезно рассмотрит их заявку. Я думаю, что лучше всего было бы, если бы все российские силы немедленно ушли из Украины и передали турнир им", — заявил Джонсон.

Примечательно, что на Евро-2028 претендуют Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс и Ирландия. Италия хочет провести Евро-2032, а рф и Турция рассчитывают на проведение ЧЕ-2028 или 2032. Решение о хозяйке соревнований примут в сентябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что все российские клубы были исключены из баскетбольного еврокубка.