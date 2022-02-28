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УЕФА и ФИФА разрушили мечту Путина: подробности

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Футбольный стадион в Санкт-Петербурге Новость обновлена 28 февраля 2022, 20:53
Футбольный стадион в Санкт-Петербурге

Россияне долго не увидят футбол мирового уровня.

В понедельник, 28 февраля, на пятый день войны России с Украиной Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение об отстранении российских клубов и сборных со всех соревнований.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Это означает, что российские национальные команды всех возрастов и клубы не смогут участвовать в турнирах. Таким образом, московский "Спартак" исключается из Лиги Европы и не сыграет в 1/8 финала турнира против "РБ Лейпциг". Кроме того, мечта президента РФ Владимира Путина об участии и победе российской сборной на Олимпиаде откладывается на неопределенный срок.

Ранее Путин запретил убирать лимит на легионеров в чемпионате РФ, объяснив это тем, что российская сборная не попадает на олимпийский турнир с 1988 года.

"Футбол полностью сплочен и полностью солидарен со всеми пострадавшими в Украине. Оба президента организаций надеются, что ситуация в Украине быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми", — гласит сообщение на сайте УЕФА.

Ранее сообщалось, что ведущие мировые боксерские организации не будет проводить турниры на территории РФ.

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#УЕФА #ФИФА #Владимир Путин
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