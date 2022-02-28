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УЄФА та ФІФА зруйнували мрію Путіна: подробиці

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Футбольний стадіон у Санкт-Петербурзі Новина оновлена 28 лютого 2022, 20:53
Футбольний стадіон у Санкт-Петербурзі

Росіяни довго не побачать футболу світового рівня.

У понеділок, 28 лютого, на п’ятий день війни Росії з Україною Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення про усунення російських клубів та збірних з усіх змагань.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Це означає, що російські національні команди різного віку та клуби не зможуть брати участь у турнірах. Таким чином, московський "Спартак" виключається з Ліги Європи й не зіграє у 1/8 фіналу турніру проти "РБ Лейпциг". Крім того, мрія президента РФ Володимира Путіна про участь та перемогу російської збірної на Олімпіаді відкладається на невизначений термін.

Раніше Путін заборонив прибирати ліміт на легіонерів у чемпіонаті РФ, пояснивши це тим, що російська збірна не потрапляє на олімпійський турнір із 1988 року.

"Футбол повністю згуртований і повністю солідарний з усіма постраждалими в Україні. Обидва президенти організацій сподіваються, що ситуація в Україні швидко покращиться, щоб футбол знову міг стати вектором єдності та миру між людьми", — повідомляється на сайті УЄФА.

Раніше повідомлялося, що провідні світові боксерські організації не проводитимуть турніри на території РФ.

Теги:
#УЄФА #ФІФА #Володимир Путін
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