Мировой бокс ударил по путинской России

Ведущие боксерские организации стали на сторону Украины.

В понедельник, 28 февраля, на фоне российской агрессии в Украине четыре боксерские организации WBO, IBF, WBC и WBA приняли решение не проводить на территории России никаких чемпионских и рейтинговых боев.

Об этом сообщает официальный сайт Всемирной боксерской организации (WBO).

Таким образом, на территории России не будут проводиться поединки под эгидой вышеназванных организаций.

"Четыре организации в мире бокса объединяются, чтобы выразить свою позицию в отношении ситуации на Украине. Как мир требует прекращения огня, так и наши организации решили не признавать чемпионаты по боксу в России. Кроме того, мы не будем признавать и утверждать бои на территории России, пока не будет проведена дальнейшая оценка ситуации", — гласит сообщение от пресс-службы WBO.

Ранее сообщалось, что украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик стали на защиту родины. Именитые спортсмены присоединились к территориальной обороне. А Международный олимпийский комитет призвал международные федерации и организаторов спортивных соревнований не допускать к турнирам российских и белорусских спортсменов. К слову, украинские атлеты призвали не допустить Россию к участию в Паралимпийских играх в Пекине.