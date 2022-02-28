Укр

Украинские спортсмены призвали мир запретить России и Беларуси выступить на Паралимпиаде-2022

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Украинские спортсмены Новость обновлена 28 февраля 2022, 14:03
Украинские спортсмены

Известные спортсмены выступили с совместным заявлением.

На пятый день войны России с Украиной наши деятели спорта обратились к международным организациям с требованием об исключении российских и белорусских олимпийских комитетов.

Данное заявление опубликовал на своей страничке в Facebook главный редактор tribuna.com Олег Щербаков.

Сотни отечественных спортсменов, включая олимпийских чемпионов Жана Беленюка и Александра Абраменко обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с подобной инициативой.

"Украинские спортсмены действуют. Обращение к МОК с требованием исключить российский и белорусский олимпийские комитеты и запретить России и Белоруссии выступать на Паралимпиаде. Обращение подписали башен более ста спортсменов", — гласит сообщение.

Ранее сообщалось, что украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик вступили в ряды территориальной обороны.

Напомним, 28 февраля в Беларуси начались первые за время войны переговоры Украины с Россией. За четыре дня обстрелов россияне убили 16 украинских детей. В Бердянске оккупанты цинично расстреляли украинца.

Теги:
#Украина #Россия #Паралимпиада #Война с Россией
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