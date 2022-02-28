Украинские спортсмены призвали мир запретить России и Беларуси выступить на Паралимпиаде-2022
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Известные спортсмены выступили с совместным заявлением.
На пятый день войны России с Украиной наши деятели спорта обратились к международным организациям с требованием об исключении российских и белорусских олимпийских комитетов.
Данное заявление опубликовал на своей страничке в Facebook главный редактор tribuna.com Олег Щербаков.
Сотни отечественных спортсменов, включая олимпийских чемпионов Жана Беленюка и Александра Абраменко обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с подобной инициативой.
"Украинские спортсмены действуют. Обращение к МОК с требованием исключить российский и белорусский олимпийские комитеты и запретить России и Белоруссии выступать на Паралимпиаде. Обращение подписали башен более ста спортсменов", — гласит сообщение.
Ранее сообщалось, что украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик вступили в ряды территориальной обороны.
Напомним, 28 февраля в Беларуси начались первые за время войны переговоры Украины с Россией. За четыре дня обстрелов россияне убили 16 украинских детей. В Бердянске оккупанты цинично расстреляли украинца.
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