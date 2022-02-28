Россияне с начала войны убили 16 украинских детей

Русские используют женщин и детей в качестве живого щита.

Украина пятый день подряд отбивает атаки российской армии и разбивает их военную технику вместе с оккупантами. При этом враг использует запрещенную технику, в частности, ракетные комплексы, и убивает украинских детей.

Как сообщили Сухопутные войска ВСУ, за четыре дня от обстрелов оккупантов погибли 16 детей Украины. Россияне не стеснялись использовать женщин и детей в качестве живого щита.

"Враг превосходит сам себя в цинизме и подлости. В боевых целях были применены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". При этом удар нанесен по мирному Житомиру. Использует женщин и детей, как живой щит. В ад войны посылает срочников. Переодевается в форму военнослужащих ВС Украины и использует машины скорой помощи для прикрытия диверсионной деятельности. В упор расстреливает автомобиль с семьей", — сообщили в ВСУ.

Украинские военнослужащие добавили, что от рук циничного оккупанта по состоянию на 28 февраля погибли 16 детей.

"Мы этого никогда не простим! Эти дни показали, как далеко мы отошли от России в ментальном плане. Мы уже победили!" – добавили Сухопутные войска.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по состоянию на 27 февраля, в Украине в результате обстрелов погибли 352 мирных жителя нашей страны, среди которых 14 детей. Еще большее количество украинцев получили ранения. В информации отмечено, что их насчитывается уже 1684, из них 116 детей.

Напомним, несмотря на все надежды агрессора, украинские защитники смогли не только отстоять свои позиции, но и ликвидировать множество вражеской военной техники.