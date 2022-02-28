Укр

Сотни погибших мирных украинцев: в МВД назвали потери от российского вторжения

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Обстрелы Харькова Новость обновлена 28 февраля 2022, 00:58
Обстрелы Харькова

Счет погибших от действий оккупанта уже идет на сотни

Украина уже пятый день противостоит полномасштабному вторжению российской армии и терпит мощные ракетные и артиллерийские обстрелы. К сожалению, действия противника приводят к огромным потерям среди мирного населения нашей страны.

Информацией о жертвах среди простых людей поделилась пресс-служба МВД.

Так по состоянию на 27 февраля, в Украине вследствие обстрелов погибли 352 мирных жителя нашей страны, среди которых 14 детей.

Еще большее количество украинцев получили ранения. В информации указано, что таковых насчитывается уже 1684, из них 116 детей.

Напомним, в воскресенье, 27 февраля, по территории Украины вновь были нанесены ракетные и авиаудары со стороны оккупационных войск. В частности под удар попали аэропорт в Запорожье, а также в Житомире. Вместе с тем взрывы были слышны и жителям Черкасс и Николаева.

При этом не брезгуют россияне и нарушениями правил ведения войны.

Так в Киеве диверсанты захватили автомобили "скорой помощи" и на них пытались прорваться в город.

А в направлении Макаров — Киев была замечена колонна бронетехники, на которой для прикрытия были размещены женщины и дети.

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#Украина #Россия
Обстрелы Харькова
Украина
Сотни погибших мирных украинцев: в МВД назвали потери от российского вторжения
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