Российскими ракетами обстреляны Черкассы и Николаев

Черкассы и Николаев попали под ракетные обстрелы вслед за Житомиром и Запорожьем.

В воскресенье, 27 февраля по территории Украины вновь были нанесены ракетные и авиаудары со стороны оккупационных войск. В частности под удар попали аэропорт в Запорожье, а также в Житомире. Вместе с тем взрывы были слышны и жителям Черкасс и Николаева.

Согласно информации главы Черкасской ОГА Александра Скичко, по области было нанесено четыре авиаудара, из которых три пришлось на областной центр.

Вместе с тем он сообщает, что пострадавших от обстрелов не было, а ситуация остается полностью контролируемой.

Стоит отметить, что в 23:30 в области вновь была объявлена воздушная тревога.

Что касается Николаева, то глава облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что от ракетных ударов пострадал международный аэропорт.

Как сообщалось ранее, российские войска начали полномасштабное военное вторжение в ночь на 24 февраля. Наземному вторжению предшествовали массивные ракетные обстрелы.

По состоянию на 27 февраля оккупационные войска потеряли убитыми более 4,3 тысячи человек, уничтожено почти 150 танков и более 700 боевых машин.