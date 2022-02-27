Укр

Российскими ракетами обстреляны Черкассы и Николаев

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
620
Вторжение России сопровождается ракетными ударами по украинским городам
Вторжение России сопровождается ракетными ударами по украинским городам

Черкассы и Николаев попали под ракетные обстрелы вслед за Житомиром и Запорожьем.

В воскресенье, 27 февраля по территории Украины вновь были нанесены ракетные и авиаудары со стороны оккупационных войск. В частности под удар попали аэропорт в Запорожье, а также в Житомире. Вместе с тем взрывы были слышны и жителям Черкасс и Николаева.

Согласно информации главы Черкасской ОГА Александра Скичко, по области было нанесено четыре авиаудара, из которых три пришлось на областной центр.

Вместе с тем он сообщает, что пострадавших от обстрелов не было, а ситуация остается полностью контролируемой.

Стоит отметить, что в 23:30 в области вновь была объявлена воздушная тревога.

Что касается Николаева, то глава облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что от ракетных ударов пострадал международный аэропорт.

Как сообщалось ранее, российские войска начали полномасштабное военное вторжение в ночь на 24 февраля. Наземному вторжению предшествовали массивные ракетные обстрелы.

По состоянию на 27 февраля оккупационные войска потеряли убитыми более 4,3 тысячи человек, уничтожено почти 150 танков и более 700 боевых машин.

Теги:
#Украина #Николаев #Россия #Черкассы
Вторжение России сопровождается ракетными ударами по украинским городам
Украина
Российскими ракетами обстреляны Черкассы и Николаев
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Вторжение России сопровождается ракетными ударами по украинским городам
Российскими ракетами обстреляны Черкассы и Николаев
Дата публикации
Категория
Российская ракета ударила по аэропорту Запорожья: момент попал на видео
Российская ракета ударила по аэропорту Запорожья: момент попал на видео
Дата публикации
Категория
Также оккупанты не брезгуют разворачивать технику в дворах жилых домов
По заветам Путина: российские войска продвигаются на Киев, прикрываясь женщинами и детьми
Дата публикации
Категория
Украина потеряла Бердянск
Потерян Бердянск - силы оккупантов скапливаются в городе
Дата публикации
Категория
Российская армия продолжает атаковать, неся большие потери
Война – день 5: Украина подвергается бомбежкам, но дает достойных отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину (обновляется)