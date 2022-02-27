Російськими ракетами обстріляно Черкаси та Миколаїв

Черкаси та Миколаїв потрапили під ракетні обстріли слідом за Житомиром та Запоріжжям.

У неділю, 27 лютого, по території України знову були нанесені ракетні та авіаудари з боку окупаційних військ. Зокрема під удар потрапили аеропорт у Запоріжжі, а також у Житомирі. Водночас вибухи було чутно і мешканцям Черкас та Миколаєва.

За інформацією голови Черкаської ОДА Олександра Скичка, по області було завдано чотири авіаудари, з яких три припали на обласний центр.

Водночас він повідомляє, що постраждалих від обстрілу не було, а ситуація залишається повністю контрольованою.

Варто зазначити, що о 23:30 в області знову було оголошено повітряну тривогу.

Щодо Миколаєва, то голова облдержадміністрації Віталій Кім повідомив, що від ракетних ударів постраждав міжнародний аеропорт.

Як повідомлялося раніше, російські війська розпочали повномасштабне військове вторгнення в ніч на 24 лютого. Наземному вторгненню передували масивні ракетні обстріли.

Станом на 27 лютого окупаційні війська втратили вбитими понад 4,3 тисячі осіб, знищено майже 150 танків та понад 700 бойових машин.